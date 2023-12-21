В 2023 году самые высокие зарплаты предлагали дата-сайентистам и аналитикам
В 2023 году самые высокие зарплаты предлагали дата-сайентистам и аналитикам, пишет РБК со ссылкой на аналитиков hh.ru.
Так самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали DevOps-инженеры — их зарплату оценили в 214 тысяч рублей, дата-сайентисты (202,5 тысячи рублей), системные аналитики (150,9 тысячи рублей), программисты и разработчики (129,9 тысячи).
Зарплаты за год больше всего (до 20%) выросли у дефицитных специальностей - водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН». По ее словам, сегодня максимальные предложения по зарплате для некоторых квалифицированных рабочих зачастую значительно выше, чем предложения для «белых воротничков».
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