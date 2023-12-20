«Нужны слесари!»: Российский рынок труда не ждет иностранных врачей и редакторов

«Среди тех позиций, которые есть в этом списке, есть те, которые более чем объяснимы. Слесарь механосборочных работ, трактористы, машинисты автогрейдеров, электрогазосварщики — это позиции, которые нашему рынку труда придется замещать любыми способами. Это те люди, которые были нужны еще вчера. Здесь, наверное, все меры хороши. В списке не только редакторы и звукорежиссеры, там артисты балета и многие другие творческие персонажи. Что в этом списке вообще делают творческие специальности? Это вызывает самые большие вопросы, потому что ни редакторы, ни звукорежиссеры не являются сейчас самыми востребованными специалистами на рынке труда, никаких проблем с поиском таких людей нет», - отметила она.

Но больше всего вопросов у специалистов вызывает привлечение иностранных врачей, а также инженеров в космическую отрасль, отметила Голованова.

«По поводу других позиций из списка тоже есть вопросы, потому что, например, позиция инженеров в ракетно-космической отрасли — я не уверена, что понимаю, как люди с иностранным гражданством будут проходить этот порог проверок, через которые нужно проходить при устройстве на работу в такие места. Что касается врачей и медсестер, то тут тоже есть вопросы. Как образование и квалификация, полученные в другой стране, будут адаптировать в России и насколько это сопоставимые вещи. Все мы прекрасно понимаем, что медицина — это такая зона ответственности, где инструкции написаны не просто так», - объяснила она.

По ее словам, дополнительных мер для привлечения иностранных специалистов сегодня не требуется – профессионалы готовы будут приехать в случае интересных предложений по функционалу и оплате.

«Если речь идет о суперпрофессионалах, которые нужны стране, то страна находила и находит, как их призвать, чем мотивировать, но в таком случае речь идет о единицах, это не какой-то массовый призыв специалистов. Будем ли мы привлекать в Россию иностранные кадры? Думаю, что будем, но вряд ли здесь есть какие-то особые методы сработают. Если для людей есть выгодная, интересная работа, то они сами приедут и всеми правдами и неправдами получат гражданство, если это будет необходимо. При этом тем же самым программистам ехать никуда и не придется, можно удалено работать на Россию», - добавила она.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России мигрантов штрафами или обязательными работами. При этом есть ряд исключений, касающихся, в частности, пропаганды мигрантами нетрадиционных отношений, передает «Радиоточка НСН».



