«Нужны слесари!»: Российский рынок труда не ждет иностранных врачей и редакторов
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что нехватки специалистов творческих профессий сегодня нет, рынку нужны трактористы и электрогазосварщики.
Российский рынок труда не ждет иностранных специалистов творческих профессий, также затруднительным выглядит привлечение из других стран врачей и экспертов космической отрасли, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
Ранее Минтруд обновил список должностей и специальностей, на которые иностранные специалисты смогут трудоустраиваться без квот. В список добавлены 16 рабочих профессий: машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик и другие. Кроме того, иностранных инженеров-технологов ждут в микроэлектронике, ракетно-космической отрасли и судостроении, нужны иностранные авиамеханики, врачи, медсестры, звукорежиссеры и редакторы, пишут «Известия». Голованова рассказала, каких специалистов действительно нужно привлекать сегодня.
«Среди тех позиций, которые есть в этом списке, есть те, которые более чем объяснимы. Слесарь механосборочных работ, трактористы, машинисты автогрейдеров, электрогазосварщики — это позиции, которые нашему рынку труда придется замещать любыми способами. Это те люди, которые были нужны еще вчера. Здесь, наверное, все меры хороши. В списке не только редакторы и звукорежиссеры, там артисты балета и многие другие творческие персонажи. Что в этом списке вообще делают творческие специальности? Это вызывает самые большие вопросы, потому что ни редакторы, ни звукорежиссеры не являются сейчас самыми востребованными специалистами на рынке труда, никаких проблем с поиском таких людей нет», - отметила она.
Но больше всего вопросов у специалистов вызывает привлечение иностранных врачей, а также инженеров в космическую отрасль, отметила Голованова.
«По поводу других позиций из списка тоже есть вопросы, потому что, например, позиция инженеров в ракетно-космической отрасли — я не уверена, что понимаю, как люди с иностранным гражданством будут проходить этот порог проверок, через которые нужно проходить при устройстве на работу в такие места. Что касается врачей и медсестер, то тут тоже есть вопросы. Как образование и квалификация, полученные в другой стране, будут адаптировать в России и насколько это сопоставимые вещи. Все мы прекрасно понимаем, что медицина — это такая зона ответственности, где инструкции написаны не просто так», - объяснила она.
По ее словам, дополнительных мер для привлечения иностранных специалистов сегодня не требуется – профессионалы готовы будут приехать в случае интересных предложений по функционалу и оплате.
«Если речь идет о суперпрофессионалах, которые нужны стране, то страна находила и находит, как их призвать, чем мотивировать, но в таком случае речь идет о единицах, это не какой-то массовый призыв специалистов. Будем ли мы привлекать в Россию иностранные кадры? Думаю, что будем, но вряд ли здесь есть какие-то особые методы сработают. Если для людей есть выгодная, интересная работа, то они сами приедут и всеми правдами и неправдами получат гражданство, если это будет необходимо. При этом тем же самым программистам ехать никуда и не придется, можно удалено работать на Россию», - добавила она.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России мигрантов штрафами или обязательными работами. При этом есть ряд исключений, касающихся, в частности, пропаганды мигрантами нетрадиционных отношений, передает «Радиоточка НСН».
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