Россия нарастила импорт автомобилей из Китая на 258% в 2023 году

В 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 млрд долларов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

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Отмечается, что лидером по объему импорта из Китая в РФ стало оборудование и механические устройства (25,24 млрд доллара за год). При этом основной статьей экспорта из РФ в КНР стало минеральное топливо, за год поставки выросли на 10,4%.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /
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