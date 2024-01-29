Россия нарастила импорт автомобилей из Китая на 258% в 2023 году

Отмечается, что лидером по объему импорта из Китая в РФ стало оборудование и механические устройства (25,24 млрд доллара за год). При этом основной статьей экспорта из РФ в КНР стало минеральное топливо, за год поставки выросли на 10,4%.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей, передает «Радиоточка НСН».

