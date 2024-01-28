Мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале налоговой службы.
В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем.
Ведомство предупредило, что не занимается рассылкой подобных сообщений и не совершают звонки с предложением оплачивать налоги онлайн.
Как сообщает Telegram-канал Baza, супруга бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова Фаина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у женщины два миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru