Мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале налоговой службы.

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В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем.

Ведомство предупредило, что не занимается рассылкой подобных сообщений и не совершают звонки с предложением оплачивать налоги онлайн.

Как сообщает Telegram-канал Baza, супруга бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова Фаина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у женщины два миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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