Мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС

В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем.

Ведомство предупредило, что не занимается рассылкой подобных сообщений и не совершают звонки с предложением оплачивать налоги онлайн.

Как сообщает Telegram-канал Baza, супруга бывшего губернатора Подмосковья Бориса Громова Фаина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у женщины два миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

