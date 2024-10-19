В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла

В 16 регионах России беременным женщинам будут выдавать письмо от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

Письма будут выдавать в женских консультациях. Отмечается, в этом обращении патриарх Кирилл благословляет женщину и ребенку, желает им здоровья, а также говорит о поддержке и заботе окружающих.