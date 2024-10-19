В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла
В 16 регионах России беременным женщинам будут выдавать письмо от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.
Письма будут выдавать в женских консультациях. Отмечается, в этом обращении патриарх Кирилл благословляет женщину и ребенку, желает им здоровья, а также говорит о поддержке и заботе окружающих.
Москвитина напомнила, что сейчас в государственных медучреждениях беременным при первом приеме дают специальную «папку помощи» с письмом-поздравлением от главы региона, главы местной митрополии и буклет с описанием видов поддержки.
Ранее в РПЦ поддержали инициативу Тверской митрополии, согласно которой беременным женщинам в регионе будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от аборта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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