Анна Хилькевич подверглась харассменту в 15 лет

Актриса Анна Хилькевич, сыгравшая роль Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала, что в 15 лет на первых пробах она подверглась домогательствам со стороны режиссера.

По ее словам, после первой встречи на Мосфильме режиссер пригласил девушку на пробы. Приехав по назначенному адресу, актриса обнаружила, что кастинг будет проходить в многоэтажном доме, в жилой квартире. Имен артистка называть не стала, но в подробностях описала ситуацию в своем Instagram.

«Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя ещё не было секса, но ты хочешь испытать это со мной», - написала Хилькевич.

«Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках, и он пытается «завалить» меня», - рассказывает актриса в своем аккаунте.

Актрисе удалось убежать из квартиры, пока ситуация не приняла трагический оборот. Хилькевич уточнила, что написала об этом случае только для того, чтобы уберечь молодых актрис от подобных ситуаций.

