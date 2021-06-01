Свой прейскурант. Узкие места социальной газификации

Депутаты одобрили в третьем чтении поправки к закону о газоснабжении, которые предусматривают бесплатную для жильцов подводку газа к отдельным домам в уже газифицированных населенных пунктах. Закон предполагает введение института единого оператора газификации – «Газпром» и его компании, либо региональный оператор газификации. Как уточнил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, при реализации этой программы тарифы для населения не должны расти выше инфляции.

Довести трубу до негазифицированных участков бесплатно потребовал, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин. Он тогда уточнил, что имеет в виду населенные пункты, к которым уже подвели газовые сети, но к отдельным домам трубы подвести не могут, например, из-за нехватки денег у муниципалитета. Как впоследствии заявил вице-премьер Александр Новак, эта мера коснется около двух миллионов домохозяйств. Несколько сузил круг получателей этой «благотворительности» «Газпром межрегионгаз»: бесплатное подключение к газу будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров и участков, границы которых находятся не далее 200 метров от газораспределительной сети. За прокладку трубы по участку и подключение гражданам придется платить.