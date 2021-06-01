Свой прейскурант. Узкие места социальной газификации
Госдума приняла закон во исполнение поручения Владимира Путина о бесплатной газификации, но проблемные вопросы программы никуда не ушли.
Депутаты одобрили в третьем чтении поправки к закону о газоснабжении, которые предусматривают бесплатную для жильцов подводку газа к отдельным домам в уже газифицированных населенных пунктах. Закон предполагает введение института единого оператора газификации – «Газпром» и его компании, либо региональный оператор газификации. Как уточнил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, при реализации этой программы тарифы для населения не должны расти выше инфляции.
Довести трубу до негазифицированных участков бесплатно потребовал, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин. Он тогда уточнил, что имеет в виду населенные пункты, к которым уже подвели газовые сети, но к отдельным домам трубы подвести не могут, например, из-за нехватки денег у муниципалитета. Как впоследствии заявил вице-премьер Александр Новак, эта мера коснется около двух миллионов домохозяйств. Несколько сузил круг получателей этой «благотворительности» «Газпром межрегионгаз»: бесплатное подключение к газу будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров и участков, границы которых находятся не далее 200 метров от газораспределительной сети. За прокладку трубы по участку и подключение гражданам придется платить.
Вот здесь и кроется узкое место всей программы. Стоимость работ по прокладке трубы по участку, вводу дом, подключению оборудования далеко не во всех случаях адекватна доходам получателя услуги. Показателен пример подмосковной семьи пенсионеров, проживающей в частном доме, который до сих пор отапливается дровами, несмотря на наличие газовой магистрали низкого давления в трех метрах от забора. Техническая возможность присоединения имеется. Но стоимость газификации для них оценили в 250-300 тысяч рублей – и это по-божески, поскольку пару лет назад просили полмиллиона. Сэкономить не получится даже на копке траншеи с помощью сезонных рабочих – по требованию газоснабжающей компании, все работы должны быть проведены уполномоченной организацией. А у нее свой прейскурант, причем юридически она никакого отношения к газовой компании не имеет. Стало быть, заключение с ней договора – добрая воля владельца участка. Воля-то есть – денег таких нет.
С учетом экономического положения лишенных газа домохозяйств и затяжного падения реальных располагаемых доходов населения проблема невозможности оплаты последних метров газовой магистрали рискует всплыть в большинстве такого рода случаев. В Госдуме, впрочем, заверяют, что стоимость проведения газа в границах участков и газификации домовладений будет нормироваться и контролироваться. Но если эти нормы будут исчисляться сотнями тысяч, то все средства на реализацию принятого сегодня закона будут просто закопаны в землю.
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