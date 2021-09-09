Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» откроется 10 сентября
9 сентября 202123:48
Южный вестибюль станции Московского центрального кольца «Кутузовская» откроется для пассажиров 10 сентября.
Как отметил мэр Москвы, станция находится в топ-5 самых популярных станций МЦК. В будни станцией пользуются свыше 30 тысяч человек.
Вестибюль был закрыт в конце мая для строительства эскалатора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru