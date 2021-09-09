Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» откроется 10 сентября

Южный вестибюль станции Московского центрального кольца «Кутузовская» откроется для пассажиров 10 сентября.

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Как отметил мэр Москвы, станция находится в топ-5 самых популярных станций МЦК. В будни станцией пользуются свыше 30 тысяч человек.

Вестибюль был закрыт в конце мая для строительства эскалатора.



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