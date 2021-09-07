Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро
Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичной подземки – от «Севастопольского проспекта» до станции «ЗИЛа». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Отмечается, что на проектируемом участке Троицкой линии метро, длина которого составит 1,8 км, планируется построить одну станцию - «ЗИЛ». Она станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлевскую линию метро.
Продление этой линии метро до станции «ЗИЛ», в частности, позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Академический, Котловка, Нагорный и Донской, а также восточной части Даниловского района. Также это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию.
А ранее Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде, пообещав внимательно следить за его сохранением.
«На встрече со студентами мне задали вопрос о трамвайном тоннеле в Сыромятническом проезде. Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания "РЖД" должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил Собянин, столичные власти отвергли первоначальное проектное решение. Проектировщикам поручили найти способ сохранить красоту тоннеля и решить задачу развития пригородного движения.
Мэр опубликовал фото нового проекта, подчеркнув, что в нем сохранится и единственное в Москве оригинальное сплетение трамвайных путей. Власти города попросили РЖД «максимально бережно» провести реконструкцию тоннеля.
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