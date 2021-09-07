Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичной подземки – от «Севастопольского проспекта» до станции «ЗИЛа». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что на проектируемом участке Троицкой линии метро, длина которого составит 1,8 км, планируется построить одну станцию - «ЗИЛ». Она станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлевскую линию метро.

Продление этой линии метро до станции «ЗИЛ», в частности, позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Академический, Котловка, Нагорный и Донской, а также восточной части Даниловского района. Также это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию.