Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичной подземки – от «Севастопольского проспекта» до станции «ЗИЛа». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что на проектируемом участке Троицкой линии метро, длина которого составит 1,8 км, планируется построить одну станцию - «ЗИЛ». Она станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлевскую линию метро.

Продление этой линии метро до станции «ЗИЛ», в частности, позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Академический, Котловка, Нагорный и Донской, а также восточной части Даниловского района. Также это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию.

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А ранее Сергей Собянин рассказал о реконструкции знаменитого трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде, пообещав внимательно следить за его сохранением.

«На встрече со студентами мне задали вопрос о трамвайном тоннеле в Сыромятническом проезде. Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания "РЖД" должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, столичные власти отвергли первоначальное проектное решение. Проектировщикам поручили найти способ сохранить красоту тоннеля и решить задачу развития пригородного движения.

Мэр опубликовал фото нового проекта, подчеркнув, что в нем сохранится и единственное в Москве оригинальное сплетение трамвайных путей. Власти города попросили РЖД «максимально бережно» провести реконструкцию тоннеля.


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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоМосковское Метро
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