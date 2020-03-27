Южно-российские курорты закрываются для туристов, отдыхающих изолируют

Горнолыжные курорты, отели и санатории на Юге России прекращают временно принимать отдыхающих в качестве превентивной меры против экспансии нового коронавируса. Туроператоры призывают клиентов, которые собирались отдохнуть в период до 1 июня, перенести поездку или вернуть деньги, передает ТАСС.

Распоряжение главы правительства о запрете санаториям и другим курортным учреждениям принимать постояльцев будет действовать с 28 марта по 1 июня. Во исполнение решения, администрации курортных регионов Юга России подписали соответствующие распоряжения.

Все, кто ранее заселился имеют право и дальше жить в занятом номере. При этом на гостиницы и отели возложена обязанность обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предупредила администрация Краснодарского края.

В регионе за соблюдением запрета на новое заселение будут следить специальные группы, в которые войдут представители минкурортов, Роспотребнадзора, властей районов, полиции и казачества.

