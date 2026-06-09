«Выпускное платье для девушек – это определенный символ того, что ты переходишь во взрослую жизнь, также, как и свадебное платье. Мой бренд ориентирован на вечерние платья, и много лет в мае и июне мы ориентировались на то, что мы делаем выпускные платья. Но на протяжении последних трех лет спрос снижается. Выпускницы хотят более универсальное платье, которое они потом смогут надеть еще куда-то. И это меня немного огорчает, потому что нивелируется значимость этого события», - рассказал он.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев заявил НСН, что сегодня выросло другое поколение молодежи, которое не хочет той пышности, что была в моде раньше, и может собрать себе стильный образ на выпускной из абсолютно простых и базовых вещей.

