В России три года падает спрос на вечерние платья к выпускному
Джемал Махмудов с сожалением констатировал НСН, что вкусы и тренды среди девушек касательно образов на школьный выпускной изменились не в лучшую сторону.
Спрос на нарядные вечерние платья на выпускной падает стабильно уже третий год. Об этом в пресс-центре НСН рассказал модельер и дизайнер Джемал Махмудов.
«Выпускное платье для девушек – это определенный символ того, что ты переходишь во взрослую жизнь, также, как и свадебное платье. Мой бренд ориентирован на вечерние платья, и много лет в мае и июне мы ориентировались на то, что мы делаем выпускные платья. Но на протяжении последних трех лет спрос снижается. Выпускницы хотят более универсальное платье, которое они потом смогут надеть еще куда-то. И это меня немного огорчает, потому что нивелируется значимость этого события», - рассказал он.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев заявил НСН, что сегодня выросло другое поколение молодежи, которое не хочет той пышности, что была в моде раньше, и может собрать себе стильный образ на выпускной из абсолютно простых и базовых вещей.
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