«В два раза дороже»: Сколько стоит бюджетный образ на выпускной
Юрий Оболонский заявил НСН, что рубашка, брюки и ботинки в онлайн-магазине обойдутся родителю для выпускника минимум в 42 тысячи рублей.
Сегодня собрать школьника на выпускной стоит в два раза дороже, чем это было в 2018 году – около 42-50 тысяч рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
«Если в 2018 году это было около 20 тысяч рублей, когда были какие-то рынки, то сейчас таких цен нет. Сейчас недорогую продукцию для наших родителей в основном поставляют маркетплейсы. Мы посчитали сегодня с утра с несколькими родителями, и у нас получилось по минимуму 42-50 тысяч рублей: ботиночки, брючки, костюмчик, рубашка. Это если мы закажем это все где-то на маркетплейсе, и нам с доставкой это дойдет. Это мы только оделись и сделали скромную прическу в парикмахерской. У девочек, конечно, все дороже. А так верхнего предела абсолютно нет. Как только мы идем в какой-то фирменный магазин одежды, то ценник начинается от 100 тысяч рублей и выше», - рассказал он.
Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев заявил НСН, что создать достойный выпускной образ можно без большого бюджета, если сделать акцент на аксессуарах и стильных дополнениях базовой одежды.
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