«Если в 2018 году это было около 20 тысяч рублей, когда были какие-то рынки, то сейчас таких цен нет. Сейчас недорогую продукцию для наших родителей в основном поставляют маркетплейсы. Мы посчитали сегодня с утра с несколькими родителями, и у нас получилось по минимуму 42-50 тысяч рублей: ботиночки, брючки, костюмчик, рубашка. Это если мы закажем это все где-то на маркетплейсе, и нам с доставкой это дойдет. Это мы только оделись и сделали скромную прическу в парикмахерской. У девочек, конечно, все дороже. А так верхнего предела абсолютно нет. Как только мы идем в какой-то фирменный магазин одежды, то ценник начинается от 100 тысяч рублей и выше», - рассказал он.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев заявил НСН, что создать достойный выпускной образ можно без большого бюджета, если сделать акцент на аксессуарах и стильных дополнениях базовой одежды.

