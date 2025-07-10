Милонов высмеял идею Даванкова о скидках на «места для поцелуев»
Скидки на места последнего ряда в кинотеатрах - не дело государственного регулирования, упрекнул коллегу депутат Виталий Милонов.
Семейным парам поцелуи в кинотеатрах уже ни к чему, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инициативу своего коллеги по Госдуме - вице-спикера Владислава Даванкова. Ранее тот предложил улучшить демографическую ситуацию в стране введением скидок на места в последнем ряду в кинотеатрах, назвав их "местами для поцелуев". Свое обращение он направил главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой, сообщил сайт 360.ru со ссылкой на документ.
Милонов объяснил, что государство не должно регулировать места для поцелуев в кинотеатрах.
«Я с большим уважением отношусь к инициативам моих коллег. Некоторые инициативы заслуживают внимания хотя бы потому, что они поднимают нам настроение. Я уважаю Даванкова, но есть ощущение, что часть пиарщиков идет в политику из общепита, и появляются не самые стандартные инициативы. Места для поцелуев — точно не предмет регулирования государства и закона. Семейным парам такие места не нужны — они уже нацеловались. Это не наша традиция в такой подаче, это откуда-то из американских фильмов. Конечно, если смотреть в кинотеатрах бессодержательные американские ленты, то, наверное, целоваться можно. А хорошее российское кино захватит настолько, что и целоваться не захочется», — сказал Милонов.
В случае принятия инициативы Даванков предлагал государству компенсировать владельцам кинотеатров расходы, которые возникнут при предоставлении скидок для супружеских пар. По его мнению, эта мера станет доказательством государственной поддержки традиционных семейных ценностей и поспособствует улучшению и укреплению браков.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума.
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