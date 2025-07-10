«Я с большим уважением отношусь к инициативам моих коллег. Некоторые инициативы заслуживают внимания хотя бы потому, что они поднимают нам настроение. Я уважаю Даванкова, но есть ощущение, что часть пиарщиков идет в политику из общепита, и появляются не самые стандартные инициативы. Места для поцелуев — точно не предмет регулирования государства и закона. Семейным парам такие места не нужны — они уже нацеловались. Это не наша традиция в такой подаче, это откуда-то из американских фильмов. Конечно, если смотреть в кинотеатрах бессодержательные американские ленты, то, наверное, целоваться можно. А хорошее российское кино захватит настолько, что и целоваться не захочется», — сказал Милонов.

В случае принятия инициативы Даванков предлагал государству компенсировать владельцам кинотеатров расходы, которые возникнут при предоставлении скидок для супружеских пар. По его мнению, эта мера станет доказательством государственной поддержки традиционных семейных ценностей и поспособствует улучшению и укреплению браков.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума.

