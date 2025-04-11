Посещаемость кинотеатров в РФ упала до трехлетнего минимума
Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино сообщает РБК.
В частности, за январь-март 2025 года было куплено лишь 39,3 млн билетов. Отмечается, что это один из худших показателей с 2014 года, когда за первый квартал зрителей было 34,6 млн.
При этом в денежном эквиваленте фиксируется рост. Выручка кинотеаторв за первый квартал 2025 года составила 17,3 млрд рублей. Больше было только в прошлом году.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение Китая сократить показы американских фильмов в стране не сильно его взволновало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru