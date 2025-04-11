Посещаемость кинотеатров в РФ упала до трехлетнего минимума

В частности, за январь-март 2025 года было куплено лишь 39,3 млн билетов. Отмечается, что это один из худших показателей с 2014 года, когда за первый квартал зрителей было 34,6 млн.

При этом в денежном эквиваленте фиксируется рост. Выручка кинотеаторв за первый квартал 2025 года составила 17,3 млрд рублей. Больше было только в прошлом году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение Китая сократить показы американских фильмов в стране не сильно его взволновало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

