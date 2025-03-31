Уже 84 человека получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Уже 84 человека получили различные наказания в рамках дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор еще пяти фигурантам, жителям Дагестана, информирует региональная прокуратура.

Обвиняемые получили от 8 до 9,5 лет колонии общего режима. Помимо участия в беспорядках им вменили неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.