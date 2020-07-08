«Ужас»: Подруга Ефремова описала состояние актёра после ДТП

Давняя подруга актёра Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала журналистам, что одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста, когда тот уже был на заднем сиденье полицейской машины.

«Увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», - сообщила она изданию «Стархит». По словам Беркович, Ефремов спросил у неё, что с водителем фургона, в который врезался его джип. Затем он попросил подругу поехать в больницу к пострадавшему.

Вечером 8 июня джип Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и протаранил фургон, водитель которого позже скончался от травм. Ефремова запечатлели на месте ДТП. Позже у него в крови нашли алкоголь и наркотики.

Как отметила Беркович, Ефремов был настолько растерян, что после ДТП два дня не мог толком говорить. Она утверждает, что актёр «в очень тяжёлом моральном состоянии» и будет корить себя до конца своих дней. При этом ресторатор говорит, что представление о Ефремове как о пьянице – ошибочное: «Если бы Ефремов был запойным, то его давно перестали бы звать в проекты».