«Ужас»: Подруга Ефремова описала состояние актёра после ДТП
Давняя подруга актёра Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала журналистам, что одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста, когда тот уже был на заднем сиденье полицейской машины.
«Увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», - сообщила она изданию «Стархит». По словам Беркович, Ефремов спросил у неё, что с водителем фургона, в который врезался его джип. Затем он попросил подругу поехать в больницу к пострадавшему.
Вечером 8 июня джип Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и протаранил фургон, водитель которого позже скончался от травм. Ефремова запечатлели на месте ДТП. Позже у него в крови нашли алкоголь и наркотики.
Как отметила Беркович, Ефремов был настолько растерян, что после ДТП два дня не мог толком говорить. Она утверждает, что актёр «в очень тяжёлом моральном состоянии» и будет корить себя до конца своих дней. При этом ресторатор говорит, что представление о Ефремове как о пьянице – ошибочное: «Если бы Ефремов был запойным, то его давно перестали бы звать в проекты».
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам, что его подзащитный не признаёт вину в смертельном ДТП. Позже он оговорился, что сам убеждал артиста не признавать вину и согласиться на такой вариант лишь в том случае, если суд отвергнет доводы о невиновности.
Представляющий интересы семьи погибшего в ДТП курьера Александр Добровинский полагает, что защита Ефремова ведёт подковёрные игры, пишет «Дни.ру». По мнению юриста, не исключён вариант, при котором судья может назначить артисту условный срок. Пока же ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru