Узбекистан выставил виллу дочери экс-президента на торги

Правительство Узбекистана выставило виллу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой общей площадью 94 акра на аукцион. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на земельном участке расположен винный завод, дискотека, частный кинотеатр, амфитеатр, два бассейна, теннисный корт и японский зимний сад. Имущество было подарено Каримовой ее отцом Исламом Каримовым, который находился на посту президента 27 лет, пока не скончался в 2016 году.

По словам местных чиновников, участок имеет живую ограду из голубых елей, каждая из которых стоила по 5 тысяч долларов.

Заявки на аукцион будут приниматься до 30 апреля. Покупатель будет обязан превратить виллу в отель или аналогичную туристическую достопримечательность.