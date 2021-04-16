Узбекистан выставил виллу дочери экс-президента на торги

Правительство Узбекистана выставило виллу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой общей площадью 94 акра на аукцион. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на земельном участке расположен винный завод, дискотека, частный кинотеатр, амфитеатр, два бассейна, теннисный корт и японский зимний сад. Имущество было подарено Каримовой ее отцом Исламом Каримовым, который находился на посту президента 27 лет, пока не скончался в 2016 году.

По словам местных чиновников, участок имеет живую ограду из голубых елей, каждая из которых стоила по 5 тысяч долларов.

Заявки на аукцион будут приниматься до 30 апреля. Покупатель будет обязан превратить виллу в отель или аналогичную туристическую достопримечательность.

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Каримова получила тюремный срок в марте 2019 года за нарушение условий домашнего ареста. В 2015 году она была признана виновной по статьям о растрате и вымогательстве. Позже она также была осуждена на 13 лет лишения свободы по другому делу. Свою вину дочь экс-президента отрицает.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:КоррупцияУзбекистан
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