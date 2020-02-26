Гульнара Каримова готова передать Узбекистану $686 млн в обмен на свободу
Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву, предложив передать «единственно оставшиеся» у её семьи средства в пользу государства в обмен на прекращение уголовного преследования. Это $686 миллионов, замороженные на счетах в Швейцарии.
Соответствующее обращение размещено в «Инстаграме» дочери Каримовой, Иман. Оно публикуется открыто, поскольку Гульнара Каримова уверена, что её предыдущие личные письма не доходили до Мирзиёева.
В письме Каримова, в частности, говорит, что её здоровье сильно пошатнулось за последние годы, и она нуждается двух серьёзных операциях, одна из которых – срочная.
Дочь бывшего президента также упоминает, что у неё были изъяты активы и имущество на $1,2 миллиарда, которые не были засчитаны в погашение материального ущерба.
Как напоминает News.ru, суды над Каримовой идут с 2015 года. Её осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, в 2017 году дочь бывшего президента приговорили к 10 годам тюрьмы, впоследствии заменив их на пять лет. В декабре 2020 года Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование ещё одного дела, по которому Гульнара Каримова и другие лица проходят как причастные к хищению средств из бюджета и их легализации за границей.
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