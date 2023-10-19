Узбекистан предложил открыть в РФ сады и школы для детей мигрантов
Узбекистан просит власти России оказать содействие в открытии в РФ детских садов и школ для детей мигрантов. Об этом заявил советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев, пишет ТАСС.
Куранбаев заявил, что просьба связана с тем, что выходцы из Узбекистана сталкиваются с трудностями при оформлении детей в школьные и дошкольные учреждения. Он предложил организовать обучение в них по российскому законодательству.
Также советник президента Узбекистана попросил рассмотреть вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан Узбекистана.
Петиция к правительству России с требованием об ужесточении трудового законодательства для мигрантов набрала 100 573 голосов, передает «Радиоточка НСН».
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