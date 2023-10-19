Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются принимать участие в спецоперации.

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По его словам, основой безопасности России в современных реалиях являются сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений.

Он также предложил СК организовать на пунктах пропуска на границе обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев при въезде и выезде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за год контракты с Министерством обороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек, напоминает «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Гражданство РФСпецоперацияМигрантыАлександр Бастрыкин

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