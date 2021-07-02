В США объявлен мораторий на смертную казнь

В США вводится запрет на смертную казнь, сообщает ТАСС.

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Об этом сообщил Минюст. Мера носит временный характер. Речь идет о смертных приговорах, вынесенных на федеральном уровне.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер выступил за отмену моратория на смертную казнь и за принятие соответствующего закона.

Познер заявил о желании отменить смертную казнь законом, а не мораторием.

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ТЕГИ:Смертная КазньСША
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