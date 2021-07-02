В США объявлен мораторий на смертную казнь
2 июля 202103:05
В США вводится запрет на смертную казнь, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил Минюст. Мера носит временный характер. Речь идет о смертных приговорах, вынесенных на федеральном уровне.
Ранее российский телеведущий Владимир Познер выступил за отмену моратория на смертную казнь и за принятие соответствующего закона.
Познер заявил о желании отменить смертную казнь законом, а не мораторием.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru