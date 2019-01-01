Голунову предложат 15 тысяч рублей за каждый день ареста и скальпы двух генералов

Владимир Путин освободил от должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием журналиста интернет-издания «Медуза». Ивана Голунова задержали 6 июня, при нем и в его квартире обнаружили пять свертков с наркотическим веществом. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Суд поместил его под домашний арест. Но во вторник с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом объявил лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда же сообщивший о намерении просить президента отстранить от должностей упомянутых полицейских руководителей.

Поделом или нет уволены генералы – вопрос, как представляется, не в этом. Вопрос, скорее, в том, что дело Голунова - «хорошая возможность [для] МВД структурировать или изменить свою работу». Такую формулировку использовала в интервью НСН гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. Возможностей таких, откровенно говоря, было немало: реформа ведомства началась еще в бытность министром Рашида Нургалиева. Правда, за это время, став из милиции полицией, правоохранительная структура превратилась в структуру репрессивную. В этом отдают себе отчет в том числе и депутаты Госдумы, внесшие на рассмотрение палаты законопроект о компенсациях за незаконное уголовное преследование. В случае незаконного уголовного преследования без применения меры пресечения компенсация предлагается не менее 1 тысячи рублей за каждый день. В случае незаконного заключения под стражу, незаконного назначения наказания в виде лишения свободы, незаконного применения мер медицинского или воспитательного характера – не менее 15 тысяч рублей за каждый день.

Полиция смотрит на гражданское общество через некую линию фронта – такое складывается впечатление по итогам несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова, состоявшейся вопреки всем призывам 12 июня. Из 1200 участников более 200 были задержаны,- сообщает со ссылкой на данные полиции «Интерфакс». В их числе - онкобольной журналист из Магнитогорска, скорую помощь которому не вызывали до вмешательства Общественной наблюдательной комиссии Москвы, - рассказал агентству ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. А одному из подростков после применения силы при задержании потребовалась госпитализация.

После этого стоит ли удивляться оговорке живущей в центре столицы коллеги, которая в рассказе о дне, который она собиралась провести как по-настоящему праздничный, сказала: «Людей в форме было больше, чем людей живых». Одним увольнением двух генералов эту разницу не вылечить.

