Уволился медбрат, писавший об убийствах ветеранов
Работавший в одной из больниц Перми медбрат-анестезист Сергей Калинин, который признал авторство сообщений об убийствах ветеранов, написал заявление об увольнении. Об этом со ссылкой на краевой Минздрав пишет издание «Подъем».
В министерстве отметили, что в отношении Калинина продолжается проверка правоохранительных органов. О её результатах пока не сообщалось.
По данным телеграм-канала Baza, Калини признал авторство сообщений перед прохождением детектора лжи. В этих сообщениях на «Дваче» аноним рассказывал, что отключал ветеранов от систем жизнеобеспечения, убив таким образом несколько ветеранов Великой Отечественной войны. Пользователи сначала заподозрили медбрата из Кирова, затем проверка началась в Перми.
Калинин, как утверждается, поклялся, что на самом деле никого не убивал, а сообщения писал, будучи пьян. Проверка на детекторе лжи подтвердила его слова.
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