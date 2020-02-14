Уволился медбрат, писавший об убийствах ветеранов

В министерстве отметили, что в отношении Калинина продолжается проверка правоохранительных органов. О её результатах пока не сообщалось.

По данным телеграм-канала Baza, Калини признал авторство сообщений перед прохождением детектора лжи. В этих сообщениях на «Дваче» аноним рассказывал, что отключал ветеранов от систем жизнеобеспечения, убив таким образом несколько ветеранов Великой Отечественной войны. Пользователи сначала заподозрили медбрата из Кирова, затем проверка началась в Перми.

Калинин, как утверждается, поклялся, что на самом деле никого не убивал, а сообщения писал, будучи пьян. Проверка на детекторе лжи подтвердила его слова.

