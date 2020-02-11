Найден анестезиолог, писавший в Сети об убийстве ветеранов ВОВ

Медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии городской больницы имени Гинберга в Перми Сергей Калинин перед прохождением проверки на детекторе лжи признал, что писал сообщения на портале «Двач» об убийстве пожилых людей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Анонимные сообщения наделали много шума. Их автор утверждал, что якобы отключал стариков от систем жизнеобеспечения, убив таким образом 10 ветеранов Великой Отечественной войны.

Пользователи Сети сначала заподозрили в преступлении медбрата из Кирова, однако он оказался непричастен. Затем возникли предположения, что автор сообщений работает в Перми. Региональная прокуратура организовала проверку и не нашла подтверждений данным о преднамеренном причинение вреда пациентам, писал портал Properm.ru.

По данным Baza, Сергей Калинин признал авторство сообщений, но поклялся, что никого не убивал. Детектор лжи подтвердил оба признания, но следователи всё равно проверяют медицинские карты всех больных, скончавшихся в отделении за время работы Калинина.

Медбрат сказал коллегам, что никогда не думал никого убивать, а сообщения оставлял, будучи пьян.

