Уволенный из ИППИ РАН Гельфанд заявил об «уничтожении» института
Уволенный из Института проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН) в мае 2024 года один из самых цитируемых российских ученых, сооснователь сообщества «Диссернет» и профессор Михаил Гельфанд выиграл суд с институтом. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».
По словам Гельфанда, он будет восстановлен в должности, даже если ИППИ РАН предпримет попытку оспорить решение суда. Также суд постановил выплатить ученому все оклады за период вынужденного прогула и возместить моральный вред. Гельфанд отметил, что сумма составит более 500 тысяч рублей.
Он добавил, что заместители директора учреждения, которые его увольняли, больше не работают в институте, и предположил, что сможет работать с новой командой.
Вместе с тем Гельфанд посетовал на то, что тот ИППИ РАН, в котором профессор трудился четверть века, больше не существует. По его словам, из института ушли целые направления, талантливые ученые, с приходом исполняющего обязанности директора ИППИ РАН Максима Федорова исчезли и человеческие отношения в коллективе.
Ранее Гельфанд заявил, что новое руководство ИППИ РАН совершенно некомпетентно, а многие сотрудники подвергаются давлению. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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