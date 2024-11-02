Уволенный из ИППИ РАН Гельфанд заявил об «уничтожении» института

По словам Гельфанда, он будет восстановлен в должности, даже если ИППИ РАН предпримет попытку оспорить решение суда. Также суд постановил выплатить ученому все оклады за период вынужденного прогула и возместить моральный вред. Гельфанд отметил, что сумма составит более 500 тысяч рублей.

Он добавил, что заместители директора учреждения, которые его увольняли, больше не работают в институте, и предположил, что сможет работать с новой командой.

Вместе с тем Гельфанд посетовал на то, что тот ИППИ РАН, в котором профессор трудился четверть века, больше не существует. По его словам, из института ушли целые направления, талантливые ученые, с приходом исполняющего обязанности директора ИППИ РАН Максима Федорова исчезли и человеческие отношения в коллективе.

Ранее Гельфанд заявил, что новое руководство ИППИ РАН совершенно некомпетентно, а многие сотрудники подвергаются давлению. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

