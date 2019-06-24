Уволена замгубернатора Мурманской области после «Прямой линии» с Путиным

После «Прямой линии» с Владимиром Путиным врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины в регионе, сообщает ТВ-21.

По его словам, по ряду причин Погребняк больше не является членом правительства. Он отметил, что его вводили в заблуждение относительно отсутствия в регионе врачей с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда, пишет телеканал «360».

«Очень маленький оклад точно не может нас устраивать», — цитируют Чибиса «Известия».

По его словам, отказываться от работы в Мурманской области медиков заставляет именно отсутствие стабильности и чёткой информации об уровне дохода.

Во время «Прямой линии» с президентом врач из Мурманской области пожаловался Путину на низкую зарплату, напоминает «ФедералПресс». Добавим, что глава государства рассказал в ходе общения с россиянами о приоритетах в решении проблем здравоохранения в стране.

