Путин назвал приоритеты в решении проблем здравоохранения

На 17-ую «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило много вопросов о здравоохранении. В эфире телеканала «Россия 24» президенту рассказали о состоянии здравоохранения в Смоленской, Псковской и Челябинской областях. В Смоленской области молодая мать пожаловалась на нехватку специалистов и сложности с записью на прием в детской поликлинике. В Псковской области пациенты нового специализированного центра пожаловались на то, что очень сложно записаться на прием к онкологу. Третье прямое включение было из фельдшерско-акушерского пункта в селе Маук в Челябинской области. Проблему назвали ту же – нехватку молодых кадров.

Отвечая на обращения граждан, президент РФ отметил, что несмотря на многочисленные проблемы в сфере здравоохранения, эта отрасль развивается, и назвал три главных вопроса, требующих решения в первую очередь.

«Когда мы говорим о здравоохранении, мы должны иметь в виду, что несмотря на проблемы, которых много как и в любой отрасли работы с людьми, но в принципе отрасль развивается. Основные вопросы, которые нужно решить: во-первых, доступность первичного звена здравоохранения, второе, специалисты и дефицит специалистов по конкретным направлениям, и третье, лекарственное обеспечение», — сказал глава государства.

Ранее опрос ВЦИОМ выявил, что 75% россиян собираются следить за «Прямой линией» в этом году. 29% респондентов признались, что планируют смотреть прямой эфир, 34% опрошенных признались, что не смогут смотреть трансляцию, но собираются узнать основные вопросы и ответы из СМИ. Также социологи выяснили, что 12% сограждан интересуют отдельные моменты программы.

