Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная
9 декабря 201922:13
Глава правительства Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается, в документе Голосная освобождена от занимаемой должности по собственной просьбе.
Напомним, Голосная находилась под следствием по подозрению в превышении служебных полномочий. Однако дело было прекращено по решению суда, а Голосную освободили из под стражи.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Фото: РИА Новости
Горячие новости
- В Париже началась встреча Путина и Зеленского
- Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Англии с социальным подтекстом
- Путин и Зеленский договорились об отдельной встрече
- В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»
- Россия потребовала с Украины 4,5 млрд долларов за кредит 2013 года