Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная

Глава правительства Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, в документе Голосная освобождена от занимаемой должности по собственной просьбе.

Напомним, Голосная находилась под следствием по подозрению в превышении служебных полномочий. Однако дело было прекращено по решению суда, а Голосную освободили из под стражи.

