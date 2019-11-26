Суд освободил из-под стражи замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отпустил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную из-под стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Илью Брыка.

По его словам, сегодня состоялось заседание суда по апелляции. Решение об избрании меры пресечения было отменено, его доверительницу освободили из зала суда.

Напомним, Ирина Голсная была задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, её действия позволили одной пивной компании производить продукцию без учёта в Единой государственной автоматической системе учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Это привело к недоимке налогов на сумму в 58 миллионов рублей. Позже прокуратура признала незаконным всё уголовное дело. Преследование было прекращено в отношении Голосной и двух других сотрудников Росалкогольрегулирования.

