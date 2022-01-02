СМИ: Уволен следователь по особо важным делам Рустам Габдулин

«Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года», - отметил собеседник агентства. Он также заявил, что следователь уходит на другую работу.

Сведения об увольнении Габдулина подтвердил в своем Telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин.

«Ушла эпоха», - написал он.

Отмечается, что указ об увольнении был подписан 28 декабря 2021 года. При этом документ не опубликован сайте Кремля или на официальном интернет-портале правовой информации.

Габдулин вел расследование громких дел: о катастрофе теплохода «Булгария», массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года, несанкционированных акциях летом 2019 года в Москве, о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет, в результате которого погибли шесть человек, 47 получили ранения.

