Уволен обвиняемый во взяточничестве замглавы ПФР Иванов

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.

Иванова задержали в начале июля, чиновника заподозрили в получении взятки почти в четыре с половиной миллиона рублей. Суд принял решение об аресте подозреваемого в мздоимстве на два месяца.

Милонов: Замглавы ПФР надо дать палкой по пяткам за взятки

В Пенсионном фонде заверили, что окажут следствию всю возможную помощь по этому делу.

Сам Иванов признал свою вину, раскаялся и сам подал заявление об освобождении от должности. Как уточняет Ura.ru в формулировке решения о его увольнении сказано, что оно принято в связи с утратой доверия.

По делу также арестован глава департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его следствие обвиняет в посредничестве при передачи взятки. Этот фигурант своей вины не признаёт.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ПфрВзяткаУвольнение

NSN logoНСН