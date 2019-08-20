Уволен обвиняемый во взяточничестве замглавы ПФР Иванов
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.
Иванова задержали в начале июля, чиновника заподозрили в получении взятки почти в четыре с половиной миллиона рублей. Суд принял решение об аресте подозреваемого в мздоимстве на два месяца.
В Пенсионном фонде заверили, что окажут следствию всю возможную помощь по этому делу.
Сам Иванов признал свою вину, раскаялся и сам подал заявление об освобождении от должности. Как уточняет Ura.ru в формулировке решения о его увольнении сказано, что оно принято в связи с утратой доверия.
По делу также арестован глава департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его следствие обвиняет в посредничестве при передачи взятки. Этот фигурант своей вины не признаёт.
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