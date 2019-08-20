Уволен обвиняемый во взяточничестве замглавы ПФР Иванов

В Пенсионном фонде заверили, что окажут следствию всю возможную помощь по этому делу.

Сам Иванов признал свою вину, раскаялся и сам подал заявление об освобождении от должности. Как уточняет Ura.ru в формулировке решения о его увольнении сказано, что оно принято в связи с утратой доверия.

По делу также арестован глава департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его следствие обвиняет в посредничестве при передачи взятки. Этот фигурант своей вины не признаёт.

