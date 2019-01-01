Авторские новости

Милонов: Замглавы ПФР надо дать палкой по пяткам за взятки

11 июля22:00

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Задержан замглавы Пенсионного фонда России

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Виталий Милонов: «Знаете, это очень хорошая новость. Пенсионный фонд – это фонд из которого все мы будем получать деньги после окончания своей трудовой деятельности. Этот человек захотел что-то сделать за взятки, украсть деньги наших пенсионеров, проще говоря, стырить. Надо ему еще палкой по пяткам дать за это!», - посоветовал Виталий Милонов в эфире НСН

2

В России могут снизить возраст уголовной ответственности за живодерство

Возраст уголовной ответственности для подростков за живодерство предложили снизить в России. Соответствующий закон внесен в Госдуму. На сегодняшний день привлечь за жестокое обращение с животными в России могут только подростков с 16 лет.

Виталий Милонов: «Я бы таких подонков привлекал к ответственности лет с 12 за то, что они – садисты. Сегодня они живьем сожгут голубя, а завтра убьют человека. Так что лучше раньше их выпороть, чтобы больше такого не делали», - заявил он НСН

3

На Украине предложили переименовать русский язык в «российский»

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам предложил переименовать русский язык в «российский». Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский русский» или «русский украинский» в последнее время сильно отличается от «русского русского» - и грамматически и лексически.

Виталий Милонов: «Ну что ж, я могу сказать точно, что, видимо, образование, которое получил Никита Потураев в качестве филолога, очень сильно отличается от того образования, которое люди получают не за взятки, а честно проходя обучение», - заметил он, общаясь с НСН

4

Беглов заявил, что нарушения на муниципальных выборах вредят репутации Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов записал видеообращение, в котором заявил, что нарушения на муниципальных выборах вредят репутации города.

Виталий Милонов: «Конечно! Те негодяи, которые организовали эти нарушения, зарвавшиеся чинуши, давно уже не ассоциируются с образом культурной столицы России. Так что, удачи, Александр Дмитриевич! Давайте накажем их вместе, да так, чтобы они никуда больше выбраться не могли!», - предложил Виталий Милонов, общаясь с НСН.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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