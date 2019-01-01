Милонов: Замглавы ПФР надо дать палкой по пяткам за взятки
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Задержан замглавы Пенсионного фонда России
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки.
Виталий Милонов: «Знаете, это очень хорошая новость. Пенсионный фонд – это фонд из которого все мы будем получать деньги после окончания своей трудовой деятельности. Этот человек захотел что-то сделать за взятки, украсть деньги наших пенсионеров, проще говоря, стырить. Надо ему еще палкой по пяткам дать за это!», - посоветовал Виталий Милонов в эфире НСН.
В России могут снизить возраст уголовной ответственности за живодерство
Возраст уголовной ответственности для подростков за живодерство предложили снизить в России. Соответствующий закон внесен в Госдуму. На сегодняшний день привлечь за жестокое обращение с животными в России могут только подростков с 16 лет.
Виталий Милонов: «Я бы таких подонков привлекал к ответственности лет с 12 за то, что они – садисты. Сегодня они живьем сожгут голубя, а завтра убьют человека. Так что лучше раньше их выпороть, чтобы больше такого не делали», - заявил он НСН.
На Украине предложили переименовать русский язык в «российский»
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам предложил переименовать русский язык в «российский». Никита Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский русский» или «русский украинский» в последнее время сильно отличается от «русского русского» - и грамматически и лексически.
Виталий Милонов: «Ну что ж, я могу сказать точно, что, видимо, образование, которое получил Никита Потураев в качестве филолога, очень сильно отличается от того образования, которое люди получают не за взятки, а честно проходя обучение», - заметил он, общаясь с НСН.
Беглов заявил, что нарушения на муниципальных выборах вредят репутации Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов записал видеообращение, в котором заявил, что нарушения на муниципальных выборах вредят репутации города.
Виталий Милонов: «Конечно! Те негодяи, которые организовали эти нарушения, зарвавшиеся чинуши, давно уже не ассоциируются с образом культурной столицы России. Так что, удачи, Александр Дмитриевич! Давайте накажем их вместе, да так, чтобы они никуда больше выбраться не могли!», - предложил Виталий Милонов, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.