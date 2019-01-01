Милонов: Замглавы ПФР надо дать палкой по пяткам за взятки

Виталий Милонов: «Я бы таких подонков привлекал к ответственности лет с 12 за то, что они – садисты. Сегодня они живьем сожгут голубя, а завтра убьют человека. Так что лучше раньше их выпороть, чтобы больше такого не делали», - заявил он НСН.

