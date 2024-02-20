Ювелирный эксперт назвала беспроигрышные подарки для мужчин
Часы возглавляют рейтинг популярности мужских украшений на каждый день. Как пишет Газета.Ru, об этом заявила эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
По её словам, лучше выбрать монохромные цветовые варианты, с циферблатом в тон корпусу и браслету.
Она отметила, что также беспроигрышным подарком для мужчин станут цепи и браслеты из золота и серебра, с классическим плетением.
«Любители делового стиля в одежде оценят подарок в виде запонок, а также серебряной или золотой ручки с гравировкой или «алмазной» обработкой», — заключила Ракутина.
Верховный суд РФ принял решение, что подарки во время незарегистрированных отношений не подлежат возврату при расставании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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