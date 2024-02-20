Ювелирный эксперт назвала беспроигрышные подарки для мужчин

По её словам, лучше выбрать монохромные цветовые варианты, с циферблатом в тон корпусу и браслету.

Она отметила, что также беспроигрышным подарком для мужчин станут цепи и браслеты из золота и серебра, с классическим плетением.

«Любители делового стиля в одежде оценят подарок в виде запонок, а также серебряной или золотой ручки с гравировкой или «алмазной» обработкой», — заключила Ракутина.

Верховный суд РФ принял решение, что подарки во время незарегистрированных отношений не подлежат возврату при расставании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

