В России вдвое снизилось потребление алкоголя
В России в два раза снизилось потребление алкоголя. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщает агентство «Москва».
Он отметил, что россияне стали выпивать в год на два-три литра алкоголя меньше, чем в Европе. Благодаря этому, потребление «огненной воды» постепенно снижается в течение последних 10 лет: если в 2010-м на душу населения приходилось 18 литров алкоголя в год, то в 2020-м только 9,5 литров.
Также Брюн добавил, что в России около 10-15% населения злоупотребляют алкоголем, что приводит к соматическим или неврологическим расстройствам. По словам врача можно выпивать не более 20 миллилитров вина в лекарственных целях, но только в случае отсутствия в организме генетических и ферментативных сбоев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Азербайджан сообщил о числе погибших в понедельник
- Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе
- В ВОЗ назвали число жителей Земли, заразившихся COVID-19
- Азербайджан предупредил об угрозе для гражданских самолетов из-за войны в Карабахе
- Познер предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru