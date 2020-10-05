В России вдвое снизилось потребление алкоголя

В России в два раза снизилось потребление алкоголя. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн, сообщает агентство «Москва».

Он отметил, что россияне стали выпивать в год на два-три литра алкоголя меньше, чем в Европе. Благодаря этому, потребление «огненной воды» постепенно снижается в течение последних 10 лет: если в 2010-м на душу населения приходилось 18 литров алкоголя в год, то в 2020-м только 9,5 литров.

Также Брюн добавил, что в России около 10-15% населения злоупотребляют алкоголем, что приводит к соматическим или неврологическим расстройствам. По словам врача можно выпивать не более 20 миллилитров вина в лекарственных целях, но только в случае отсутствия в организме генетических и ферментативных сбоев.

