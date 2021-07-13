Утверждены правила выплат на ребенка к предстоящему учебному году

Российское правительство утвердило правила единовременной выплаты на ребенка к предстоящему учебному году, сообщает кабмин РФ.

Минтруд: На выплаты детям от 6 лет направят 204 млрд рублей

Все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка. Речь идет о родителях, усыновителях, опекунах и попечителях детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября включительно.

ПФР будет принимать заявления на получение пособия с 15 июля по 1 ноября. Сообщается, что финансирование начнет поступать семьям уже 16 августа.

На выплаты направят более 200 млрд рублей.

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ФОТО: pxhere.com
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