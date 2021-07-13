Утверждены правила выплат на ребенка к предстоящему учебному году
Российское правительство утвердило правила единовременной выплаты на ребенка к предстоящему учебному году, сообщает кабмин РФ.
Все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. руб. на каждого такого ребенка. Речь идет о родителях, усыновителях, опекунах и попечителях детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября включительно.
ПФР будет принимать заявления на получение пособия с 15 июля по 1 ноября. Сообщается, что финансирование начнет поступать семьям уже 16 августа.
На выплаты направят более 200 млрд рублей.
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