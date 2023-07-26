Утративших имущество в результате обстрелов жителей Белгорода освободят от налогов

Депутаты Белгорода приняли решение освободить от уплаты налогов за 2022 и 2023 годы граждан, которые утратили имущество в результате обстрелов со стороны ВСУ и террористических актов, сообщает пресс-служба городского Совета.

По Белгородской области ВСУ нанесли 130 ударов, есть пострадавшие

В сообщении говорится, что речь идёт о налогах на землю и имущество. Уточняется, что льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество.

«Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года - не позднее 1 марта 2024 года», - добавили в горсовете.

Ранее власти Белгородской области отказались восстанавливать дома богатых жителей после обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: t.me/vvgladkov
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