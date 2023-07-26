Утративших имущество в результате обстрелов жителей Белгорода освободят от налогов

В сообщении говорится, что речь идёт о налогах на землю и имущество. Уточняется, что льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество.

«Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года - не позднее 1 марта 2024 года», - добавили в горсовете.

Ранее власти Белгородской области отказались восстанавливать дома богатых жителей после обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



