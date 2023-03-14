Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы», — подчеркнул Кадыров.
Как отметил политик, эти военнослужащие так же заслуживают почета, пишет Ura.ru.
По словам главы Чечни, ситуация в стране и в рядах боевых подразделений стала «в разы лучше», чем год назад. Кадыров указал, что силы РФ двигаются вперед «во всех смыслах».
Кроме того, лидер республики отметил, что гордится прибывающими в Российский университет спецназа добровольцами. По словам Кадырова, Минобороны обеспечивает военных необходимым оружием и боеприпасами.
Ранее Кадыров призвал бойцов не выносить на обсуждение в соцсетях вопросы и неудачи, которые могут возникать в ходе спецоперации, пишет «Свободная пресса».
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