Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров призвал военных «не раскидывать по соцсетям» внутренние проблемы

«Не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы», — подчеркнул Кадыров.

Как отметил политик, эти военнослужащие так же заслуживают почета, пишет Ura.ru.

По словам главы Чечни, ситуация в стране и в рядах боевых подразделений стала «в разы лучше», чем год назад. Кадыров указал, что силы РФ двигаются вперед «во всех смыслах».

Кроме того, лидер республики отметил, что гордится прибывающими в Российский университет спецназа добровольцами. По словам Кадырова, Минобороны обеспечивает военных необходимым оружием и боеприпасами.

Ранее Кадыров призвал бойцов не выносить на обсуждение в соцсетях вопросы и неудачи, которые могут возникать в ходе спецоперации, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МобилизацияЧечняРамзан Кадыров
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