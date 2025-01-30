Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено

Водолазы не зафиксировали утечку нефтепродуктов из носовой части танкера «Волгонефть-212», затонувшего у Керченского пролива. В Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что положение фрагмента судна на дне остается стабильным.

По данным ведомства, место проведения водолазных работ посетили помощник президента России Руслан Эдельгериев и глава ликвидации ЧС, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. Специалисты Морспасслужбы обследовали затонувшую часть судна и не выявили выхода нефтепродуктов.

Судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно

Работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями: 30 января водолазы смогли совершить только один спуск на глубину 24 метра. Видимость под водой составляла менее одного метра, высота волн достигала 1,5 метра.

Танкер «Волгонефть-212» затонул в Керченском проливе во время шторма 15 декабря вместе с судном «Волгонефть-239». Тогда были эвакуированы 27 членов экипажа, один человек погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе 2025 года произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239», основные загрязнения ликвидировали за три дня. Последствия аварии затронули черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, где был введен режим ЧС федерального и регионального уровней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минтранс РФ
ТЕГИ:Керченский ПроливНефтепродукты

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