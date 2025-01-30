Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено
Водолазы не зафиксировали утечку нефтепродуктов из носовой части танкера «Волгонефть-212», затонувшего у Керченского пролива. В Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что положение фрагмента судна на дне остается стабильным.
По данным ведомства, место проведения водолазных работ посетили помощник президента России Руслан Эдельгериев и глава ликвидации ЧС, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. Специалисты Морспасслужбы обследовали затонувшую часть судна и не выявили выхода нефтепродуктов.
Работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями: 30 января водолазы смогли совершить только один спуск на глубину 24 метра. Видимость под водой составляла менее одного метра, высота волн достигала 1,5 метра.
Танкер «Волгонефть-212» затонул в Керченском проливе во время шторма 15 декабря вместе с судном «Волгонефть-239». Тогда были эвакуированы 27 членов экипажа, один человек погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе 2025 года произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239», основные загрязнения ликвидировали за три дня. Последствия аварии затронули черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, где был введен режим ЧС федерального и регионального уровней, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено
- В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка
- США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы
- Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе
- Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет
- Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил
- СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе
- Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ в Сочи
- Двоих фигурантов дела экс-главы «Фонбета» объявят в розыск
- В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru