Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено

Водолазы не зафиксировали утечку нефтепродуктов из носовой части танкера «Волгонефть-212», затонувшего у Керченского пролива. В Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что положение фрагмента судна на дне остается стабильным.

По данным ведомства, место проведения водолазных работ посетили помощник президента России Руслан Эдельгериев и глава ликвидации ЧС, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. Специалисты Морспасслужбы обследовали затонувшую часть судна и не выявили выхода нефтепродуктов.