Устроивший взрыв газа в подмосковной пятиэтажке получил пожизненный срок

Обвиняемый в организации взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине Алексей Зарубин приговорен к пожизненному лишению свободы. Вердикт огласил Московский областной суд.

Как сообщили в Следственном комитете, злоумышленник признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, в покушении на убийство четверых, здоровью которых причинен тяжкий вред. Также ему вменили умышленное уничтожение чужого имущества.

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Взрыв в пятиэтажке прогремел утром 11 апреля 2022 года. Как установило следствие, Зарубин решил убить жену и детей из-за семейных конфликтов. Чтобы скрыть преступление он задумал инсценировать взрыв бытового газа. Обвиняемый заткнул одеялом вентиляционный канал, открыл четыре газовые конфорки и отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите. Затем он спрятался в туалетной комнате и поджог газовоздушную смесь.

В результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли супруга и двое детей Зарубина. Жертвами рукотворного взрыва стали еще трое жильцов, а четыре человека получили тяжелые травмы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в СК раскрыли детали расследования, сложность которого заключалась том, что Зарубин постоянно озвучивал разные версии ЧП, которые приходилось проверять.

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Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеВзрыв ГазаПриговор

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