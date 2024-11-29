Устроивший взрыв газа в подмосковной пятиэтажке получил пожизненный срок

Взрыв в пятиэтажке прогремел утром 11 апреля 2022 года. Как установило следствие, Зарубин решил убить жену и детей из-за семейных конфликтов. Чтобы скрыть преступление он задумал инсценировать взрыв бытового газа. Обвиняемый заткнул одеялом вентиляционный канал, открыл четыре газовые конфорки и отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите. Затем он спрятался в туалетной комнате и поджог газовоздушную смесь.

В результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли супруга и двое детей Зарубина. Жертвами рукотворного взрыва стали еще трое жильцов, а четыре человека получили тяжелые травмы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в СК раскрыли детали расследования, сложность которого заключалась том, что Зарубин постоянно озвучивал разные версии ЧП, которые приходилось проверять.

