Сроки восстановления дома в Ступино после взрыва оценили в полгода

Сроки восстановления дома в подмосковном Ступино после взрыва газа оценили в полгода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти муниципалитета.

Отмечается, что вещи жильцов на время восстановления дома будут вывезены на хранение в муниципальное помещение.

Инцидент произошёл утром 11 апреля. В одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа, были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвёртом этаже. В результате погибли шесть человек, еще 20 пострадали.



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Фото: 62.mchs.gov.ru
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