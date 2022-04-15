Сроки восстановления дома в Ступино после взрыва оценили в полгода

Сроки восстановления дома в подмосковном Ступино после взрыва газа оценили в полгода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти муниципалитета.



Отмечается, что вещи жильцов на время восстановления дома будут вывезены на хранение в муниципальное помещение.



Инцидент произошёл утром 11 апреля. В одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа, были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвёртом этаже. В результате погибли шесть человек, еще 20 пострадали.







