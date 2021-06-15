Устроивший стрельбу в казанской гимназии доставлен в московское СИЗО

Обвиняемый в вооруженном нападении на казанскую гимназию Ильназ Галявиев доставлен в СИЗО Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

В его камере находится еще один человек, который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Мельников отметил, что Галявиев ведет себя спокойно, не выражает агрессию. Также, по словам Мельникова, подозреваемый "полностью признает вину".

По данным ОНК, Галявиева перевели в Москву еще 12 июня. В московском СИЗО за ним установлен строгий надзор из-за склонности к побегу и нападению на сотрудников СИЗО.

19-летний Галявиев, по данным следователей, является виновников стрельбы в гимназии №175 в Казани. Жертвами нападения стали девять человек: семь детей и две учительницы. Галявиев задержан по обвинению в массовом убийстве, часть 2 статьи 105 УК РФ.

