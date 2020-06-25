Устроивший дебош на параде Победы солдат избежит «уголовки»
Солдат-срочник, атаковавший автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, избежит уголовного преследования.
Как сообщили в правоохранительных органах, у военнослужащего произошел нервный срыв, ему оказывают помощь психиатры, отмечают argumenti.ru
Ранее стало известно, что солдат, который должен был участвовать в параде, разбил стекла служебного автомобиля ФСО. Якобы это произошло из-за того, что незадолго до начала парада ФСБ перевела его в резерв.
В свою очередь военный обозреватель Виктор Баранец заявил в интервью сайту KP.Ru, что инциденту предшествовала ссора военнослужащего с другим солдатом, которая едва не переросла в драку. Именно по этой причине один из офицеров спецслужб предложил заменить строптивого солдата.
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