Устроивший дебош на параде Победы солдат избежит «уголовки»

Солдат-срочник, атаковавший автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, избежит уголовного преследования.

Озвучены мотивы срочника, устроившего ЧП на параде Победы

Как сообщили в правоохранительных органах, у военнослужащего произошел нервный срыв, ему оказывают помощь психиатры, отмечают argumenti.ru

Ранее стало известно, что солдат, который должен был участвовать в параде, разбил стекла служебного автомобиля ФСО. Якобы это произошло из-за того, что незадолго до начала парада ФСБ перевела его в резерв.

В свою очередь военный обозреватель Виктор Баранец заявил в интервью сайту KP.Ru, что инциденту предшествовала ссора военнослужащего с другим солдатом, которая едва не переросла в драку. Именно по этой причине один из офицеров спецслужб предложил заменить строптивого солдата.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПарад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры