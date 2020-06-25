Озвучены мотивы срочника, устроившего ЧП на параде Победы
Военнослужащий, который разбил накануне стекло автомобиля Федеральной службы охраны на Красной площади, жаждал участвовать в параде Победы. Он заранее предупредил родственников, чтобы они следили за ним по телевизору. Такие подробности рассказал URA.RU полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.
Всё началось с того, что срочник вступил в конфликт с сослуживцем, в связи с чем офицер ФСБ дал рекомендацию их непосредственному командиру отправить зачинщика в запас по участию в параде. После этого у солдата случился нервный срыв. В приступе ярости он разбил прикладом автомата стекло микроавтобуса ФСО, после чего был оперативно задержан.
Сам буян объяснил свой поступок тем, что очень хотел пройтись в парадном расчёте по Красной площади и уже написал матери, отцу и возлюбленной, чтобы они высмотрели его по телевизору. По словам Баранца, уголовное дело в отношении срочника решили не открывать. Провинившемуся теперь надо будет рассчитаться за разбитое стекло, а также отбыть наказание на гауптвахте.
По мнению военного обозревателя, после этого военного отправят на новое место службы.
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