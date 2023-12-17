Установлена причастность иностранцев к нападению на полицейских на «Садоводе»
17 декабря 202308:24
Следователи в Москве установили причастность 11 мигрантов к нападению на сотрудников правоохранительных органов у рынка «Садовод», сообщает в Telegram пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
На допрос доставили шестерых подозреваемых, проводятся следственные действия. Личности остальных участников нападения установлены, их разыскивают.
Ранее отправили в СИЗО подозреваемого в драке с полицейским около рынка «Садовод», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru