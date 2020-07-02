Сексолог посоветовал некрасивым женщинам сходить в поход
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН объяснил, как привлечь внимание мужчин дамам, которым не повезло с самооценкой.
Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание. На вопрос, как девушкам с не очень привлекательной внешностью привлечь внимание противоположного пола, заданный на популярном интернет-ресурсе, мужчины поделились тем, что их больше всего привлекает в женщинах, кроме внешности.
Пользователи порекомендовали автору поста вести себя уверенно — это качество они посчитали самым привлекательным. Некоторые обратили ее внимание на то, что женщины редко проявляют инициативу, делают комплименты мужчинам или приглашают их на свидания. По мнению авторов комментариев, именно эти действия могут привлечь внимание мужчин.
Врач-сексолог Александр Полеев рассказал в эфире НСН о способах найти себе партнера. По его словам, женщины, которые учатся, работают или проводят свободное время в преимущественно мужском коллективе, более других испытывают на себе интерес противоположного пола.
«Мужчины – это не одинаковые роботы, сошедшие с конвейера. Думаю, что большую часть мужчин женская настойчивость несколько отпугивает. А для другой части мужчин, которые сами по себе менее решительны и не очень настойчивы, это вполне приемлемо. Разумеется, если делать это в интеллигентной форме – предлагать пойти в кино, в театр. Сказать, что это ей это очень интересно, придумать историю, что билеты достались случайно от подружки, которая умерла от насморка. Значительная часть мужчин не избалована женским вниманием. И человек будет видеть, что им интересуются, с ним хотят общаться, и при этом его никто за половые органы не тянет. Но вообще всем некрасивым девушкам известно, что для того, чтобы выйти замуж, надо жить в мужском коллективе. Если ты студентка физтеха или другого факультета, где много мужчин, то без всякого поиска найдется человек, который в тебя влюбится. Это же касается и работы, и всего остального. Я видел настоящих уродиц в своей практике, женщин с эндокринной патологией, которые, как может показаться, никогда не смогут выйти замуж. Они ходили в коллективные турпоходы, где жили в палатках. Один-два сезона – и она замужем, причем за приличным человеком. Уголовники в турпоходы не ходят, там в основном интеллигенты», - отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что возможность секса на первом свидании допускают 55% россиян. При этом абсолютное большинство сторонников интимной связи на первой встрече — это мужчины. Представители сильной половины человечества высказались «за» в 94 случаях из 100.
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