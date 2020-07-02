Сексолог посоветовал некрасивым женщинам сходить в поход

Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание. На вопрос, как девушкам с не очень привлекательной внешностью привлечь внимание противоположного пола, заданный на популярном интернет-ресурсе, мужчины поделились тем, что их больше всего привлекает в женщинах, кроме внешности.

Пользователи порекомендовали автору поста вести себя уверенно — это качество они посчитали самым привлекательным. Некоторые обратили ее внимание на то, что женщины редко проявляют инициативу, делают комплименты мужчинам или приглашают их на свидания. По мнению авторов комментариев, именно эти действия могут привлечь внимание мужчин.

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал в эфире НСН о способах найти себе партнера. По его словам, женщины, которые учатся, работают или проводят свободное время в преимущественно мужском коллективе, более других испытывают на себе интерес противоположного пола.