Установлен новый рекорд стоимости имени в Telegram

Никнейм @news в Telegram продали за 994 тыс. TON (около 108,2 млн руб.) на аукционе Fragment, сообщает RB.ru.

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Уточняется, что владельцем имени в мессенджере стал пользователь со счетом в 20,9 млн TON. Ему также принадлежат уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и некоторые другие.

Предыдущий рекорд по цене никнейма был установлен при продаже имени @auto. Его приобрел пользователь за 900 тыс. TON (около 98 млн руб.).

Акцион Fragment стартовал 27 октября. Пользователи мессенджера Telegram могут совершать сделки с юзернеймом через Telegram-аккаунт, привязав к нему TON-кошелек.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АукционПродажаРекордTelegram
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