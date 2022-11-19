Установлен новый рекорд стоимости имени в Telegram

Уточняется, что владельцем имени в мессенджере стал пользователь со счетом в 20,9 млн TON. Ему также принадлежат уникальные короткие имена @pasta, @pizza, @discount, @insurance и некоторые другие.

Предыдущий рекорд по цене никнейма был установлен при продаже имени @auto. Его приобрел пользователь за 900 тыс. TON (около 98 млн руб.).

Акцион Fragment стартовал 27 октября. Пользователи мессенджера Telegram могут совершать сделки с юзернеймом через Telegram-аккаунт, привязав к нему TON-кошелек.

