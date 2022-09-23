Telegram удалил несколько каналов по требованию Apple и Google

Мессенджер Telegram заблокировал и удалил ряд каналов по требованию Apple и Google.

Telegram удалил неактивных пользователей

Среди удаленных белорусские и российские каналы, в том числе канал Азаренка, канал журналиста RT Придыбайло и другие.

Отмечается, что некоторые канала недоступны на операционной системе Apple, другие удалены полностью.



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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