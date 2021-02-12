Установку памятника на Лубянской площади обсудят в ОП Москвы

Комиссия московского отделения Общественной палаты 16 февраля намерена обсудить возможность установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы. Об этом сообщил зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов.

По его словам, на заседание общественников приглашен главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а также руководитель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

Заключение ОП планируется направить в столичную мэрию.

Писатели и журналисты попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Венедиктов отметил, что в этом вопросе необходимо учитывать мнения жителей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку предложили некоторые писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

Монумент исчез с Лубянской площади в 1991 году. Сейчас он находится в парке «Музеон».


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