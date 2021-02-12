Установку памятника на Лубянской площади обсудят в ОП Москвы
Комиссия московского отделения Общественной палаты 16 февраля намерена обсудить возможность установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы. Об этом сообщил зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов.
По его словам, на заседание общественников приглашен главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а также руководитель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.
Заключение ОП планируется направить в столичную мэрию.
Венедиктов отметил, что в этом вопросе необходимо учитывать мнения жителей.
Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку предложили некоторые писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.
Монумент исчез с Лубянской площади в 1991 году. Сейчас он находится в парке «Музеон».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- «Яндекс» обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков
- Песков не стал комментировать отставку Топилина
- МИД РФ: Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если инициатором будет ЕС
- Установку памятника на Лубянской площади обсудят в ОП Москвы
- Лукашенко: Бабарико мне не конкурент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru