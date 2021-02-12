Установку памятника на Лубянской площади обсудят в ОП Москвы

Венедиктов отметил, что в этом вопросе необходимо учитывать мнения жителей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку предложили некоторые писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

Монумент исчез с Лубянской площади в 1991 году. Сейчас он находится в парке «Музеон».



