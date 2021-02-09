Писатели и журналисты попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Авторы обращения отметила, что с момента установки в 1958 году памятник стал «безусловной частью исторического и культурного ландшафта» Москвы, на месте которого «зияет сейчас совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота».

Обращение на этой неделе планируется направить в правительство и мэрию Москвы, пишет «Газета.ру».

Памятник Дзержинскому был демонтирован в 1991 году. Сейчас он хранится в парке искусств «Музеон».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.

