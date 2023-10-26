«Успеть купить!»: Блогер Wylsacom назвал временным обвал цен на iPhone 15
Цены на iPhone 15 в России рухнули на 30% через месяц после старта продаж. Валентин Петухов предупредил в эфире НСН, что к декабрю айфоны вновь подорожают.
Покупать iPhone 15 нужно в октябре-начале ноября, так как к декабрю цены на гаджеты снова подскочат, заявил блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в беседе с НСН.
Цены на смартфоны компании Apple в России рухнули почти на 30% через месяц после старта продаж, утверждают «Известия». Базовая версия c 128 Гб памяти сейчас стоит 82,5 тысячи рублей — на 15% дешевле, чем на старте. До 128,5 тысячи рублей подешевела Pro-модель с 256 Гб (на 28%). Wylsacom назвал этот тренд на снижение временным.
«Это связано с тем, что изначально цены были слишком высокими. Был довольно высокий спрос и непростая логистика, так как в моменте нужно привезти достаточно большое количество устройств. Сейчас потоки нормализовались - и параллельный импорт, и «серый» рынок, цены пришли к тем, которые более справедливы. Такая же картина была и в том году с прошлогодней моделью. Я не думаю, что упал спрос на айфоны, просто первичный был закрыт», - объяснил он.
По его словам, к декабрю цены вновь поднимутся, так как в целом спрос на айфоны падать не собирается.
«К концу года цены будут выше, так как спрос снова начнет увеличиваться, купить будет достаточно сложно. Мой совет – покупать сейчас, в конце октября будут всевозможные акции, черные пятницы. Сейчас надо успеть купить айфон, дальше будут проблемы с конкретными цветами, моделями памятью. И не забываем про курс доллара. В целом айфон чувствует себя на рынке неплохо, несмотря на все ограничения для пользователей в России. Люди все равно продолжают покупать, потому что альтернативы такой нет. Это целая платформа, целая экосистема. В целом в России модели Realme лидируют исторически, иногда пробегают Honor, Huawei, то есть средний ценовой сегмент – 20-25 тысяч рублей», - рассказал собеседник НСН.
"Национальная служба новостей" провела проверку цен на последнюю модель iPhone в трех крупнейших онлайн-магазинах. На момент выхода материала цены на самые простые модификации американских смартфонов 15 серии начинаются от 130 тысяч рублей.
Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в каких странах россияне могут выгодно купить iPhone 15, не опасаясь проблем при использовании дома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru