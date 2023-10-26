«Успеть купить!»: Блогер Wylsacom назвал временным обвал цен на iPhone 15

«Это связано с тем, что изначально цены были слишком высокими. Был довольно высокий спрос и непростая логистика, так как в моменте нужно привезти достаточно большое количество устройств. Сейчас потоки нормализовались - и параллельный импорт, и «серый» рынок, цены пришли к тем, которые более справедливы. Такая же картина была и в том году с прошлогодней моделью. Я не думаю, что упал спрос на айфоны, просто первичный был закрыт», - объяснил он.

По его словам, к декабрю цены вновь поднимутся, так как в целом спрос на айфоны падать не собирается.

«К концу года цены будут выше, так как спрос снова начнет увеличиваться, купить будет достаточно сложно. Мой совет – покупать сейчас, в конце октября будут всевозможные акции, черные пятницы. Сейчас надо успеть купить айфон, дальше будут проблемы с конкретными цветами, моделями памятью. И не забываем про курс доллара. В целом айфон чувствует себя на рынке неплохо, несмотря на все ограничения для пользователей в России. Люди все равно продолжают покупать, потому что альтернативы такой нет. Это целая платформа, целая экосистема. В целом в России модели Realme лидируют исторически, иногда пробегают Honor, Huawei, то есть средний ценовой сегмент – 20-25 тысяч рублей», - рассказал собеседник НСН.

"Национальная служба новостей" провела проверку цен на последнюю модель iPhone в трех крупнейших онлайн-магазинах. На момент выхода материала цены на самые простые модификации американских смартфонов 15 серии начинаются от 130 тысяч рублей.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в каких странах россияне могут выгодно купить iPhone 15, не опасаясь проблем при использовании дома.